Fatih Erbakan: Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, vatandaşlara "Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a" çağrısı yaptı.

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Türkiye'nin dört bir yanını seçim heyecanı sardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında geçtiğimiz pazar günü İstanbul’un Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Erbakan, ilk olarak partisinin Bahçelievler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında coşkulu bir kalabalığa yaptığı konuşmada, milletin cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği seçiminde de Yeniden Refah Partisi'ne destek olacağını belirtti.

"PKK'nın desteklediği yedili masaya milletimizin teslim edilmemesi için karar aldık"

Erbakan şöyle devam etti;

Seçim arifesinde milletimizin inancı ile kavgalı olan, maalesef üzülerek ifade ediyorum, PKK'nın yöneticilerinin, FETÖ'nün yöneticilerinin ve LGBT lobilerinin desteklediği yedili masaya; ülkemizin, devletimizin, milletimizin teslim edilmemesi adına son derece stratejik bir karar aldık. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldı.

"Ayasofya'nın cami olarak açılması, LGBT'ye karşı uyanık olunması..."

Bahçelievler SKM açılışı sonrası geldiği Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde partisinin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları ile ‘Sevgi yürüyüşü’ gerçekleştiren Erbakan, yürüyüşün ardından Gaziosmanpaşa Meydanı'nda partilerin stantlarını ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan Yeniden Refah Partisi seçim çadırı önünde yoğun bir kalabalığa hitap eden Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, LGBT'ye karşı uyanık olunması, mücadele edilmesi, bununla beraber çok sayıda hayırlara vesile olduk. Pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan nesillerimizin, yavrularımızın, insanımızın korunması gibi konularda çok hayırlı bir mücadele yaptık. Şerlere fren olduk." dedi.

"Bir oy Erdoğan'a bir oy Yeniden Refah'a"

Yaklaşık 2 hafta sonra yapılacak kritik seçimlerde milletin gereğini yapacağına inandığını kaydeden Erbakan, "Milletimiz Türkiye'nin maceraya sürüklenmesine, kazanımlarımızın kaybedilmesine, yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e rey atacaktır. Bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah'a diyoruz." şeklinde konuştu.

"7'li masa HDP'nin özerklik talebini ittifak protokolüne yazdı"

Gaziosmanpaşa ziyaretinin ardından Sultangazi'ye geçen Erbakan, Sultangazi Etkinlik Alanında Yeniden Refah Partililere ve vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.

HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde "daha fazla demokrasi ile özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetimin gerekli olduğunun" yazdığını ve 7’li masanın bunu kabul ettiğini belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı;