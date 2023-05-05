Fatih Erbakan: Ülkeyi 7’li masaya teslim edilememesi için Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl mitinginde partilileriyle bir araya gelerek stratejik kararlar alındığını ifade ederek, "7’li masaya teslim edilememesi için Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz." dedi.

İHA

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin arefesine geldi.

Seçime 9 gün kala ittifakların çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl’de partisinin düzenlediği seçim mitingine katıldı.

Milletvekili adaylarının tanıtımının ardından konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakında olma seeplerini açıkladı.

"7’li masaya teslim edilememesi için Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz"

Stratejik kararlar alındığını vurgulayan Erbakan şu şekilde konuştu:

Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde stratejik bir karar aldık.



Ülkemizin, milletin inancıyla, değerleriyle, tarihiyle kavgalı olan 7’li masaya teslim edilmemesi için, LGBT’ye destek olan 7’li masaya teslim edilememesi için, 5-6 yaşındaki çocuklara kuran öğretilmesine çağdışılık diyen 7’li masanın CHP’nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz.

"7’li masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah"

Erbakan şu ifadeleri kullandı:

Bingöllüler, Bingöl’ün imanlı evlatları, Zaza kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, ‘LGBT Türk aile yapınasına zarar vermez, gayet normal bir şeydir’ diyenlere Bingöl’den oy çıkar mı? ‘eşcinsel evlilikler normaldir, herkesin kendi tercihidir’ diyenlere Bingöl’den oy çıkar mı? ‘LGBT’ye karşı olmak nefret suçudur, insanlık suçudur.



Kimse LGBT’ye karşı duramaz’ diyenlere Bingöl’den oy çıkar mı? ‘Ayasofya’yı iktidar olunca yeniden müze yapacağız’ diyenlere Bingöl’den oy çıkar mı? Elbette ki çıkmayacak.



İnşallah Bingöllüler 14 Mayısta gerekeni yapacak ve 14 Mayıs’ta sandıkta 7’li masaya gereken cevabı en güzel şekilde verecek inşallah.



Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan, 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu 7’li masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah.

"70 senelik CHP’nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz''

CHP iktidarının ekonomiyi kötüye götüreceğinin altını çizen Erbakan şu şekilde konuştu:

Diyorlar ki efendim ahlak, maneviyat, başörtüsü bunları anlatıyorsun ama ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi, küçük esnaf sıkıntıda, enflasyon var 7’li masa söylüyor bunları.



CHP zihniyeti demek devalüasyon demektir, yokluk demektir, kıtlık demektir, ekonomik kriz demektir, fakirlik demektir. 70 senelik CHP’nin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.



Ekonomiyi düzeltmeleri asla ve asla mümkün değildir. Çok daha beter hale getirirler. Zaten sorduğun zaman ne diyor, ekonomiyi nasıl çözeceksin dediğin zaman, efendim İngiltere’den, Londra’dan borç getireceğim, bu borçla çözeceğim diyor. Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz, sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun.



Bu borcun faizi geri ödemesi zamla, vergiyle milletin sırtına yüklenecek. Eski ekonomiden sorumlu olan zat ne diyor, düşük faizle çok hızlı bir şekilde bol miktarda kredi alacağım, borç alacağım böylece ekonomiyi idare edeceğim diyor. Borç ve faizden başka bir şey söyledikleri var mı Allah aşkına.



Bunlar ekonomiyi falan düzeltemez. 84-99 arasında Türkiye’de bütün belediyeleri SHP aldı. Sol zihniyet, 84’ten 99’a kadar bu belediyeleri boğazına kadar borca batırdı. Çalışanın maaşını ödeyemeyecek hale getirdi.

"CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını hiç gördünüz mü"

Erbakan sözlerine şu şekilde devam etti: