Fatih Erbakan: Ahlak bozan medyanın ıslah edilmesi lazım

Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çalışmalarını sürdürüyor.
Önce Sultangazi Sinoplular Derneği'ni daha sonra ise Tüm Canbeyler Derneği'ni ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla bir araya geldi.
Erbakan burada yaptığı konuşmasında, "Milletimiz İnşallah 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, milletvekilliği seçiminde de Milli Görüş anlayışını, Milli Görüş ruhunu meclise yeniden taşımak için milletvekilliği seçimlerinde oylarını Yeniden Refah Partimize verecek. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu.
"Uygun medyanın inşa edilmesi lazım"
Medyada ahlak bozan yayınlara da tepki gösteren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
Şu televizyon dizilerini görüyorsunuz, Kim Kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin çocuğu belli değil. Her bölümde adamın yeni bir çocuğu, yeni bir eşi çıkıyor. Şimdi ahlakı ifsat etmek için sadece müstehcenlik, açık saçıklık olmasına gerek yok. Bu senaryo da gençleri ifsat ediyor. Böyle bir yaşantıyı normalleştiriyor, doğallaştırıyor ve tepkisizleştiriyor. 12, 13, 15 yaşındaki çocuğun zihnine bunu işliyor. Bunun ıslah edilmesi lazım. Çünkü medya gençler üzerinde çok etkili. Tarihimize, değerlerimize ve kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım.