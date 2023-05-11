Fatih Erbakan: Ahlak bozan medyanın ıslah edilmesi lazım Seçim çalışmalarında gençlerin önemine değinen Fatih Erbakan, özellikle dizi ve filmlerin gençleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

DHA

Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çalışmalarını sürdürüyor.

Önce Sultangazi Sinoplular Derneği'ni daha sonra ise Tüm Canbeyler Derneği'ni ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan burada yaptığı konuşmasında, "Milletimiz İnşallah 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, milletvekilliği seçiminde de Milli Görüş anlayışını, Milli Görüş ruhunu meclise yeniden taşımak için milletvekilliği seçimlerinde oylarını Yeniden Refah Partimize verecek. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Uygun medyanın inşa edilmesi lazım"

Medyada ahlak bozan yayınlara da tepki gösteren Erbakan, şu ifadeleri kullandı: