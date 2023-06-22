Fatih Erbakan: Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz Karabük'te konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz. Devlet 1 yılda 560 milyar lira faiz ödüyor. Kamuda israfın önlenmesi lazım" dedi.

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karabük’te bir restoranda muhtarlar ve partililerle bir araya geldi.

Erbakan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

"Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi"

Erbakan, kendi alın terleriyle 5 milletvekilini Meclis'e göndermeyi başardıklarını ifade ederek şu ifadelerde bulundu:

Yeniden Refah Partisi, yüzde 3’e yakın oy oranı ve 1 milyon 529 bin oy ile 5 tane milletvekilini kendi alnının teriyle Meclis'e göndermeyi başarmıştır. Bazı partilerin yaptığı gibi, bazı partilerin listelerinden, başka partilerin gücüyle değil, kendi listesiyle bu sonucu elde etmiştir. Hazine yardımıyla, dış güçlerin desteğiyle, medya gücüyle, holding patronlarının desteğiyle, cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bu sonucu elde etmedik. Bu sonuç 4,5 seneden beridir çalışan teşkilatlarımızın alın teriyle elde edildi. Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en dinamik, en hızlı büyüyen en canlı partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazananı olduğunu ortaya koymuştur

"Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi"

Fatih Erbakan, "Daha önce söylemlerimizle, projelerimizle, istikametimizle, siyaset anlayışımızla partimizin Milli Görüşü temsil ettiğini ifade ediyorduk. Ancak milletimizin desteği ve teveccühü de Milli Görüş’ün temsilcisinin Yeniden Refah Partisi'nin olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

"Borç aldığın müddetçe faizden kurtulmak mümkün olmaz"

Fatih Erbakan, faizden kurtulmanın yolunun politika faizini düşürmekle olmayacağını, borçlanmanın önlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: