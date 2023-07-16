Fatih Erbakan: Bütçe açığı vergi zamları ile kapatılamaz

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Akaryakıt fiyatlarına arka arkaya zam geldi.

ÖTV artışlarıyla benzin ve motorine büyük bir zam daha geldi.

Seçimin ardından motorine gelen zam oranı yüzde 71'i aşarken benzine ise yüzde 69'un üzerinde zam geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erbakan sosyal medya hesabında, “Bütçe açığı vergi zamları ile kapatılamaz!” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan sosyal medya hesabında şunları söyledi:

KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışları son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşımızı ezen ve kabul edilmez noktalara gelmiştir.



Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlara karşılanmaya çalışması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır.



Bununla birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olmamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir.



Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamardan bir an evvel vazgeçilmelidir.



Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir.



Denk bütçe mutlakaya hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır.



Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.



Bütçe açığının kapatılaması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimiz'in ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri'nden istifade edilmelidir.



Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.