Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yurtlarda toplam 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, bu sayının artırılması gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan öğrencilerin barınma sorununa dikkat çeken Erbakan, ülkede 2021 yılında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sayısının 8 milyonu aştığını söyledi.

ÖĞRENCİ SAYISI 8 MİLYONU AŞTI

Öğrencilerin barınma sorununa değinen Erbakan, “Sadece bu sene üniversite sınavına giren öğrenci sayısı yaklaşık 2 buçuk milyondu. Biz milli görüş olarak gençlerimizin sayısının çoğalmasından, nüfusumuzun artmasından her zaman gurur duyuyoruz. Bu Allah’ın bizlere bir nimetidir. Aynı zamanda genç nüfusun fazlalığı güzel değerlendirilebilse, gerekenler yetkililer tarafından yapılabilse bu aslında büyük bir nimet. Ancak 8 milyonu aşan üniversite, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve lisans öğrencilerine Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara baktığınızda kapasitenin yaklaşık 720 bin olduğunu görüyoruz.

Fatih Erbakan: Gençlerimizin sayısının çoğalmasından gurur duyuyoruz VİDEO





Sadece bunlar değil, aynı zamanda özel yurtlara baktığınızda yaklaşık 4 bin 300 özel yurt ve toplam yatak kapasitesinin de 420 bin civarında olduğu gözüküyor. Dolayısıyla hesap ortada, 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var yurtlarda. Maalesef Türkiye’de planlama eksikliğimiz, yetkililerin, iktidarın günübirlik yaşama alışkanlıkları başımıza bu gibi sorunları getiriyor.” şeklinde konuştu.



