Fatih Erbakan, ilk kez parti lideri olarak oy verdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Erbakan ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı. Ardından açıklamalarda bulunan Erbakan, "Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum." dedi.

DHA

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarih gün geldi...

Aylarca süren seçim çalışmaları bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Parti liderleri de oy kullanacakları okullara giderek görevlerini yerine getirdi.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.

Eşi Beyza Erbakan ile birlikte bir süre sırada bekleyen parti lideri, daha sonra 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi.

"İlk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum"

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Erbakan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce rahmetli anne ve babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Önemli olan, yeni kurulacak hükümetin ve yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletin hayrına işler yapmasıdır.

"Mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğiz"

Oy kullandıktan sonra vatandaşların taleplerini dinlediğini söyleyen Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Biz de kendilerine Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak Meclis'te haklarını savunacağımızı, sorunlarını dile getireceğimizi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğimizi söyledik. İnşallah seçilmek nasip olur ve bu söylediklerimizi gerçekleştirmeye muvaffak oluruz.

"Katlamak ve zarfa yerleştirmek zor oldu"

Erbakan, kabinden biraz geç çıkmasıyla ilgili soruya da, şu yanıtı verdi: