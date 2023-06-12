Fatih Erbakan seçimin kaybedenlerini sıraladı Fatih Erbakan, seçim döneminde Millet İttifakı'na katılan 4 partinin hiçbir katkı vermeden 39 vekil çıkarmasını kurnazlık olarak yorumladı.

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kartal İlçe Binası’nda, ilçe teşkilatı ziyareti ve yerel basın ile kahvaltı buluşması yaptı.

Seçimlere dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

"Cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum"

Seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Erbakan, şunları söyledi:

Hem 28’inci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hem de yeni kabinemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum. Özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu üzerinden belirleyici etkiye sahip olan Yeniden Refah Partimiz, yüzde 3’e yakın bir oy almış ve 5 milletvekiliyle seçimlerin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olmuştur. Bu başarıyla 21 sene aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah Partisi'yle yeniden Meclis'e taşımak nasip oldu.



Milli görüşü meclise taşıyan aziz milletimize ve bütün gayretlerini gösteren ve fedakarlık yapan teşkilatlarımıza da bir kez daha ayrıca teşekkürler ediyoruz. Partinin kendi listelerinden ve alın teriyle çıkartmasından ötürü partimizden çıkan 5 milletvekili, çok büyük önem teşkil ediyor. Bir başka partinin listesinden, bir başka partinin oyuyla, seçmeniyle değil, kendi seçmeniyle, kendi oyuyla bu başarıyı göstermiştir.

"4 partinin katkısı sıfırdır"

Bu seçimin kazananlarının Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi olduğunun söyleyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı: