Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aşı ile ilgili sert tavrını biraz yumuşattı ve mecbur kalındığı taktirde son çare olarak yerli üretim aşı TURKOVAC’ın kullanılabileceğini söyledi.

Son dönemlerde sadece yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Erbakan, bu sözleriyle büyük tepki çekmiş, tavrı alay konusu olmuştu.

"AŞI GEREKSİZ AMA SON ÇARE TURKOVAC TERCİH EDİLEBİLİR"

Aşı olmadığını ve asla olmayacağını daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir adım attı ve yerli üretim aşı TURKOVAC’ı işaret etti.

Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.

Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir VİDEO

"MECBUR KALINDIĞINDA TURKOVAC EN UYGUNU"

Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil. Mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir."