AA

Milyonlar sandık başında.

5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için vatandaşlar sandıklara akın ediyor.

Saatler sonra sonuçlar öğrenileceği seçimde, parti liderleri de görevlerini yerine getiriyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve eşi Beyza Molu Erbakan, Çankaya Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Ardından açıklamalarda bulunan Erbakan, şimdiden sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Sandık güvenliği konusuna da değinen Erbakan şöyle konuştu:

Seçimin 2. turunun hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz 14 Mayıs hem yasama hem yürütme noktasına önemli mesajlar verdi. İnşallah bugün de vatandaşların yürütme noktasında 14 Mayıs verdiği mesajı daha da güçlü şekilde vereceğine inanıyoruz. Yarından itibaren yeni kurulacak hükümetin de yeniden büyük Türkiye yolunda önemli adımlar atmasını diliyoruz. Bir kez daha seçimler hayırlı olsun.



Sonuçları Ankara’da takip edeceğiz. Türkiye’de sandık güvenliği noktasında büyük mesafe katedildi. Türkiye demokrasisi gerçekten güzel bir sınav veriyor. Bugün de herhangi bir sorun olmadan seçimin tamamlanacağını düşünüyoruz. Avrupa’da katılım daha çok arttı. Türkiye’de de seçmenlerin katılımın düşük olacağını zannetmiyorum.