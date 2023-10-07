Fatih Erbakan'dan ‘Aksa Tufanı’ açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hamas güçlerinin İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu hakkında konuştu. Erbakan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konması ve bizim güçlü olmamız lazım" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nu bşlatan Hamas güçleri, Tel Aviv'e roket ve havan saldırısında bulundu.

Bu saldırıların ardından Hamas güçleri ve İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmaya başlandı.

Svaaş durumuna geçtiğini açıklayan İsrail ordusu, halka güvenli yerlerde kalmaları yönünde de uyarılarda bulundu.

Bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ederken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ilk değerlendirme geldi.

"İsrail laftan değil güçten anlar"

Fatih Erbakan, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'in, İsrail'e karşı başlattıkları ‘Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi İsrail maalesef laftan anlamıyor. Mutlaka bir güç ortaya konması lazım.

Biz İsrail kurulduğu günden 1975 senesinden beri İsrail’i kınıyoruz. Mitingler yapıyoruz. Lanetliyoruz ama İsrail maalesef adım adım hedefine doğru yürüyor. Bu kınamalara bu açıklamalara kulak asmadan maalesef zulmünü devam ettiriyor. Bizim güçlü olmamız lazım. ‘

İsrail laftan değil güçten anlar’ diyen merhum Erbakan hocamızı bir kez daha anıyoruz. Hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanı da bunu sık sık ifade ediyor. Ancak bu ifadelerimizin hayata geçirilebilmesi, bunların bir mana ifade edebilmesi için Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım.” dedi.