Fatih Erbakan'dan seçim mesajı: 1994 belediyeciliğini vatandaşlarımızla buluşturacağız

DHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları kapsamında İstanbul Kartal'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Erbakan, ardından Tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti.

Erbakan burada, 1994 yılındaki belediyecilik anlayışını anlatarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

"Kartal halkının desteğini almak üzere esnafımızla buluşma programımızı gerçekleştiriyoruz"

Burada seçimlere ilişkin konuşan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"ErbakanHocamızın siyasetine her zaman Doğu ve Güneydoğu insanı sahip çıktı"

Sözlerine devam eden Erbakan şu ifadeleri kullandı:

Merhum Erbakan Hocamızı rahmetle anıyoruz. Kendisi her zaman şunu söylerdi; şuurlu bir Müslüman bir başka insana yaklaşırken onunla bir münasebet kurarken benim bu insana nasıl bir faydam dokunur, bu insanın derdine nasıl derman olurum diye yaklaşır. Ama materyalist ve dünyacı bir insan maalesef bir insana yaklaşırken tam tersini düşünür. ‘Benim bu insanlardan nasıl bir menfaatim olur? Bu arkadaşımdan, ben nasıl bir çıkar elde ederim derim. Ondan bana ne aktarabilirim’ diye yaklaşır, çok önemli bir tespit. Allah gani gani rahmet etsin. Bunu neden anlatıyorum? Doğu ve Güneydoğu insanını gördüğümüz ve tanıdığımız zaman hep aklımıza Erbakan Hocamızın bu tespiti geliyor. Bu tespitteki birinci insan kategorisi Doğu ve Güneydoğu insanına gerçekten de çok uyuyor. Doğu ve Güneydoğu insanı bir insana yaklaşırken ‘bu insana benim nasıl bir faydam dokunur? Bu kardeşimin derdine nasıl derman olurum.’ Bu zihniyetle yaklaşan bir insan yapısı o nedenle de Erbakan Hocamızın siyasetine her zaman Doğu ve Güneydoğu insanı sahip çıktı. Erbakan Hocamıza, milli görüş partilerine her zaman en büyük desteği Doğu ve Güneydoğu insanı verdi.