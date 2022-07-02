Fatih Erbakan’dan zam sözü: Yüzde 100 yapacağız

İktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşında yüzde 100 zam yapacaklarının sözünü veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Önce millet diyeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bugün Pendik Meydanı’ndaki Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı’nda halkla buluştu.

Burada kendisini destekleyenlere seslenen Erbakan, göreve gelir gelmez işçiye, memura, emekliye zam yapacaklarının sözünü verdi.

“Vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulunacak”

DHA’da yer alan habere göre Erbakan, “Türkiye’de paylaşım ve yönetimde adaleti sağlayacağız. Bahane, mazeret üretmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımız, projelerimiz hazır. Her bakanlıkta ilk 100 günde ne yapacağımıza dair icraatlarımız hazır. Halka hizmet amacıyla çalışmak için hazırız. Bizimle borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynak bulunacak. Faize giden paralar kurtarılacak, tek bütçeyle kamudaki israf önlenecek.

“Yüzde 100 maaş zammıyla işe başlayacağız”

'Önce millet' diyerek dar gelirli 85 milyona adil şekilde bu kaynak aktarılacak. İşçiye, memura, emekliye gelir gelmez en az yüzde 100 maaş zammıyla işe başlayacağız. 1976-77’de Milli Görüş'ün ağır sanayi hamlesinde yaptığı gibi 10 milyonluk işsizler ordusu da 1 buçuk milyon üniversite diplomalı işsizlere, istihdam imkanını oluşturacağız.” diye konuştu.

“Partimiz Türkiye’de, en fazla üyeyi kaydetti”

Geçen ay Türkiye’de en fazla üye kaydı yapılan partinin Yeniden Refah olduğunu dile getiren Erbakan, “Partimiz Türkiye’de kurduğu teşkilatlarla her yeri kuşattı, kuşatmaya devam edecek. Geçen ay, Yargıtay’ın açıkladığı rakamlara göre partimiz Türkiye’de, en fazla üyeyi kaydetti. Yani şampiyon oldu.” dedi.

Gençlik kollarına övgü

Bu ay sadece gençlik kollarının 20 gün dolmadan 12 bin 700 üye girişi sağladığını aktaran Erbakan, “Allah’ın izniyle bu ay, geçen aya göre yüzde yüz fazlasını yaparak 30 binden fazla üye kaydı yapacağız.” diye konuştu.