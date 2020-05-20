Fatih Erbakan'ın, erken yaşta evlilikle ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunun gündeminde.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, YouTube üzerinden yayın yapan Biz10 TV'den Zeynep Uzun'un sorularını yanıtladı.

Erbakan, yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

15 yaşında bir insanın cinsel olgunluğa eriştiğini ifade eden Fatih Erbakan, Anadolu'da yıllardır insanların 14-15 yaşlarında evlendiğini söyledi.

Fatih Erbakan'ın 15 yaş açıklaması tepkilere neden oldu VİDEO

"CİNSEL OLGUNLUĞA ERİŞTİĞİNE GÖRE..."

Fatih Erbakan, "Anadolu'da yıllardan beri 14-15-16 yaşlarında anneannelerimiz nenelerimiz evlenmiş. Bunlar aklı başında olmadan mı evlendiler. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre de 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır. Onun şahitliği, onun rızası tabii ki geçerlidir. Yüzyıllarca Anadolu'da böyle olmuş. Okul okuyan birinin rızası nasıl geçerli olmaz." ifadelerini kullandı.

BABA ERBAKAN'IN BÜYÜK HAYALLERİ VARDI

Fatih Erbakan bu açıklamaları ile konuşulurken, babası merhum Başbakan Necmettin Erbakan Türkiye için büyük hedefler koyuyordu.

"Yeniden Büyük Türkiye Projesi" ile hedeflerini açıklayan Necmettin Erbakan, birçok mega projeyi o günlerde işaret etmişti.

ERDOĞAN HEPSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aradan geçen yıllardan sonra Necmettin Erbakan'ın hedeflediği projelerin tamamını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.