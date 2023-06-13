Fatih Erbakan'ın asgari ücret talebi YRP Lideri Fatih Erbakan, "Asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım" dedi.

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği zamlarla ilgili konuşan Erbakan, asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini belirttiklerini aktardı.

"İşverenlere de destek lazım"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım.

"İnşallah gerçekleşir"

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti: