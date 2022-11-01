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    Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

    Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması, 10 Kasım'a ertelendi.
    • 01.11.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:38
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    Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

    Kırmızı bültenle aranan Thoedex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Duruşması yapıldı

    Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.

    Fatih Özer in Türkiye ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım a ertelendi #1

    Duruşması 10 Kasım'a ertelendi

    Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

    Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.

    Türkiye'ye iade edilmesi talep ediliyor

    Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

    Fatih Özer in Türkiye ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım a ertelendi #2


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