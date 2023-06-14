Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! Büyük olasılık konusmayi kendi kaleme almadı

Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi...
Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardında muhalefette nabızlar her geçen saniye artıyor.
Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.
Yaşananların ardından sık sık parti tabanından değişim sesleri gelmeye başladı.
Muhalif gazetecilere tepki
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu parti tabanı kadar eleştiren bir kesim de muhalif gazeteciler.
Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı gibi isimler günlerdir Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getiriyor.
Muhalif gazetecilerin istifa çağrılarını hedef alan Kılıçdaroğlu'nun kürsüden cevabı sert oldu.
"Kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir." diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır." şeklinde konuştu.
Kendisini sert sözlerle hedef alan isimlere aynı sertlikte karşılık veren Kılıçdaroğlu daha sonra, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." ifadelerini kullandı.
"Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazeteciler"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:
Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.
Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir.
"Birileri yazmış okudu"
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Fatih Portakal ise şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu 'kalemini satan gazeteciler' iddiasında bulundu. Büyük olasılık konuşmayı kendi kaleme almadı. Birileri yazmış okudu. İddia yazanı değil, söyleyeni bağlar.
İhtimaller şunlar: Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada 'siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle…
Ya önüne konulan her şeyi sorgulamadan okuyor, yani itibarsızlaştırma propagandasının parçası oluyor, hatta belki de kendi yönlendiriyor. Kurnazca bir davranış.
Ya da kalemini satanlar var. Satanları da biliyor. Cesaretli iseniz açıklarsınız. Ben duymak istiyorum.