Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! Büyük olasılık konusmayi kendi kaleme almadı İstifa çağrıları sonrasında muhalif gazeteciler arasında olan Fatih Portakal, sosyal medya hesabında Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Büyük olasılık konuşmayı kendi kaleme almadı. Birileri yazmış okudu" dedi.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi...

Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardında muhalefette nabızlar her geçen saniye artıyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri okları Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Yaşananların ardından sık sık parti tabanından değişim sesleri gelmeye başladı.

Muhalif gazetecilere tepki

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu parti tabanı kadar eleştiren bir kesim de muhalif gazeteciler.

Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı gibi isimler günlerdir Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getiriyor.

Muhalif gazetecilerin istifa çağrılarını hedef alan Kılıçdaroğlu'nun kürsüden cevabı sert oldu.

"Kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir." diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır." şeklinde konuştu.

Kendisini sert sözlerle hedef alan isimlere aynı sertlikte karşılık veren Kılıçdaroğlu daha sonra, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

"Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazeteciler"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir.



Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir.

"Birileri yazmış okudu"

Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Fatih Portakal ise şu ifadeleri kullandı: