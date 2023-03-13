Fatih Portakal, Sözcü TV stüdyosundan paylaştı: Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyorum Sözcü TV ile anlaşan Fatih Portakal, stüdyodan çekilen bir videoyla yayına başlanacak tarihi duyurdu.

Sözcü gazetesinin kanalı olan Sözcü TV, geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı.

Ancak Sözcü'nün bu hamlesi çalkantılı bir süreci de beraberinde getirdi.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı.

Özdil'in ayrılığıyla ilgili kanal yönetimi tarafından yapılan baskı ve altılı masada yaşanan adaylık krizinde Meral Akşener'e destek vermesi nedenleri ortaya çıktı.

Yaşananların ardından Sözcü TV'de bir görev değişimi yaşandı.

Fatih Portakal paylaştı: Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyorum

Fox TV'den ayrılması ile sevenlerini şoke eden Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu.

Portakal, anlaşmayı çektiği bir videoyla duyurmuştu.

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portakal, Sözcü TV stüdyosundan bir video yayınladı.

"20 Mart'ta başlıyoruz"

Paylaştığı videoya, "Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyorum. Renkli olmayı seviyorum" notunu düşen Portakal, şu ifadeleri kullandı: