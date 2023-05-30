Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kazanamıyorsunuz değişim şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. kez kaybetti. Muhalefeti eleştiren gazeteci Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Kazanamıyorsunuz. Sizinle gitmiyor, artık bunu görmeniz gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor. Değişim CHP'de şart!" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Bu yenilginin ardından seçmeni tarafından istifası beklenen Kılıçdaroğlu ise 'devam' mesajı verdi.

Bu durum muhalefet cephesinde tepkilere neden oldu..

Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'den aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

CHP'de MYK'nın değişeceğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam edeceğini belirten Portakal, değişim vurgusunda bulundu.

"12 yıldır CHP'nin başındasınız, kazanamıyorsunuz. Sizinle gitmiyor artık bunu görmeniz gerekiyor"

Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Sistem değişmedi, yönetim değişmedi. Seçime girmek önemli değil Kemal Bey'ciğim. Kazanmak çok önemli. Kazanamıyorsunuz. 11-12 yıldır CHP'nin başındasınız. Bakın naifliğinize, kibarlığınıza, sakinliğinize, kalp işaretinize, çok çalışmanıza hiçbir sözüm yok ama artık sizinle gitmiyor. Artık bunu görmeniz gerekiyor.



Eğer parti içinde birileri 'Hayır biz sizinle yürüyeceğiz' diyorlarsa size kötülük yapıyorlar. Bir yurttaş olarak kulak verin bana çünkü kazanamıyorsunuz!

"Gitmeniz gerekiyor, CHP'de değişim şart"