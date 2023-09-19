Fatih Portakal'ın seçim pişmanlığı! 'Gerekirse boş oy veririm sizi defterden siliyorum' Muhalif gazeteci Fatih Portakal, seçim sonrası çok kez istifaya çağırdığı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bir daha oy vermeyeceğini söyleyen Portakal, "Yalan söyleyen siyasetçinin peşinden neden gideyim" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçime hazırlanıyor.

Tarihi seçim sonrası siyaset arenası yeniden hareketlendi, çalışmalar başladı.

Ancak muhalefetin gündeminde aradan geçen 4 aya rağmen seçim sonuçları yer almaya devam ediyor.

Öyle ki, Milleti İttifakı adeta birbirinde girdi ve hesaplaşmalara başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem parti içinde hem de Millet İttifakı içinde büyük bir savaş veriyor.

Değişim çağrılarıyla mücadele eden Kılıçdaroğlu, bir eleştiriyi de muhalif gazetecilerden alıyor.

Fatih Portakal oy verdiği için pişman

Bu isimlerden biri de Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal...

Daha önce birçok kez Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran Portakal, parti liderine sık sık sitem ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabından canlı yayın yapan muhalif gazeteci, oy verdiği için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Konuşmalarında CHP'ye yönelik sert ifadeler de kullanan Portakal, bir daha oy vermeyeceğini söyledi.

"Bu sefer tıpış tıpış oy vermeyeceğim"

İşte Fatih Portakal'ın açıklamaları şu şekilde:

Benden bir oy beklemeyeceksin. Ben şöyle bir karar verdim. Ben tıpış tıpış senin istediğin gibi sandığa gidip oy vermeyeceğim. O zaman Erdoğan kazanacak diyebilirsin. Yaşanması gerekiyorsa yaşanır. Bunlar yaşatıyorsa eğer, bunların da gönderilmesi gerekiyor. Çünkü bu sonucu hazırlayanlar bu muhalefet partilerinin liderleri. Bu sonuca bizi inandırmaya çalışıyorlar. Bu sonucu bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu sefer tıpış tıpış oy vermeyeceğim. Çünkü sen beni umutsuz bıraktın. Sizler bizim aklımızla dalga geçtiniz. Yalan söylediniz. Gizli gizli oyunlar yaptınız. Ben sizin neyinize oy vereyim artık. Yalan söyleyen siyasetçinin peşinden neden gideyim.

"Gerekirse boş oy veririm"

Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler bizi. 'İşte bak. Erdoğan zihniyeti kara zihniyet, anayasayı da değiştirmeye çalışıyor. Bunlar karabasan. Kaybetmemeliyiz. Bizi desteklemek zorundasınız.' yok arkadaş o kadar değil. Sana bir ders vermek gerekiyor muhalefet olarak. 31 Mart'a kadar eğer değişim olmazsa, o dersi seçmen olarak vereceğim ben. Gerekirse boş oy veririm. Sizi defterden siliyorum.