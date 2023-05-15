Fatih Portakal'ın seçim sonuçlarından sonra morali bozuldu Muhalefetin kazanmasına kesin gözüyle bakan gazeteci Fatih Portakal, sandıklar açılmaya başlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu görünce morali bozuldu, yüzü düştü.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde süreç bıçak sırtı devam ediyor.

Sandıkların yüzde 96.9'u açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 49.39, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı ise yüzde 44.92 oldu. Sinan Oğan ise yüzde 5.25 oy aldı.

Süreç böyle devam ederken yurt dışı oylarının ise seçimlerin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

Fatih Portakal seçimlerle birlikte ekranlara döndü

Sözcü TV'de program sunmaya Fatih Portakal her seçim dönemi muhalefet lehine yaptığı yayınlarla tanınan bir isim.

Önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de muhalefetin kazanacağından emin olan Portakal bu heyecanla ekran karşısına çıktı.

Morali bozulmaya başladı

Neşeli bir şekilde sandıkların açılmasını bekleyen Portakal'ın morali süreç ilerledikçe bozulmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapmaya başlamasıyla ise daha da umutsuz olduğu görüldü.

Sosyal medyada geyik konusu oldu

Fatih Portakal'ın mutsuz ve umutsuz halleri sosyal medyada geyik konusu olmaya başladı.