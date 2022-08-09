Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu...

Fatiha Suresi nasıl okunur? Fatiha Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu...

Kur'an-ı Kerim'im ilk suresi olan Fatiha Suresi halk arasında elham suresi olarak da bilinir. Peki, Fatiha Suresi nasıl okunur, Türkçe anlamı nedir?

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında Fatiha süresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha suresi, vefat eden birinin arkasından, birinin şifa bulması amacıyla okunabilir.

Fatiha süresinin anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu da merak edilen konulardan biridir.

İşte, Fatiha suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu...

Fatiha suresi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresi Türkçe anlamı