Fatih'teki zehirlenme şüphesinde 'alüminyum fosfit' ihtimali

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BABANIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan baba Servet Böcek'in entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTILAR

Bir ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor.

YENİ İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Böcek Ailesi'nin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek Ailesi'nin odasına sızmış olabileceği iddia edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT İDDİASI

İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü.

Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp raporuyla gün yüzüne çıkacak.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan, Böcek Ailesi'nin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde, polis ekipleri inceleme başlattı.

Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, oteli mühürledi.

OTELE DÖNDÜKLERİ ANLAR KAMERADA

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen Böcek Ailesi'nin otele döndüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, ailenin taksiyle otele geldiği ve giriş yaptıkları anlar yer alıyor