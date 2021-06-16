Fatima Gülhan Abushanab'in NATO Zirvesi'nde yer alması eleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında NATO Zirvesi'nde yer alan Fatima Gülhan, Cumhurbaşkanlığı'nda uzun zamandır uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katıldı.

Zirve toplantısının yanı sıra ülke liderleri ile de tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı.



NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Merve Kavakçı'nın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti.

HEDEF GÖSTERİLDİ

Fatima Gülhan Abushanab', zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alması muhalif medya kuruluşları ve siyasetçiler tarafından eleştirildi.

Abushanab'i, eleştirenler arasında bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan "Erdoğan’ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hakimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı’nın kızı..!" ifadeleriyle hedef gösterdi.

UZUN ZAMANDIR BU GÖREVDE

Ancak Fatima Gülhan Abushanab'in, zirvede yer alması bu görüşmeye özel bir durum olmadığı uzun zamandır bu görevi yaptığı ortaya çıktı.

Abushanab Cumhurbaşkanlığı'nda uzun zamandır uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapıyor.

Özellikle Abushanab'in yabancı dillere hakimiyeti ve diplomasi bilgisinin üst düzeyde oluşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almasını sağladı.