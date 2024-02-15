Fatma Şahin, deprem anma ve eğitim müzesi projesini anlattı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen Fatma Şahin yaptığı konuşmada, depremin bir sonuç olduğunu ve bu yüzden bu doğal afet öncesi koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

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İHA

Türkiye'de yerel seçim maratonu sürerken Gazinatep'te yeniden aday gösterilen Fatma Şahin "ustalık dönemi" için yola çıkıyor.

Çalışmalarına hızla başlayan Fatma Şahin, Nurdağı’nda hayata geçirilecek Deprem Anma ve Eğitim Müzesi Projesi'ni tanıttı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin bir sonuç olduğunu ve bu yüzden bu doğal afet öncesi koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

"Simülasyon ve zaman tüneli"

Güvenli ve dirençli bir şehir olmanın önemini yaşanan depremle çok daha iyi anladıklarını kaydeden Başkan Fatma Şahin, “Deprem sonrası çıkan sonuçları analiz etmeliyiz. Akılımızı kullanmadan yorum yapamayız. Bu durumda böyle mühendislik olmaz denilir. Gaziantep Modeli ile yerelde yaptığımız bu birlikte iş yapma modelini yine bu doğal afete karşı tedbir almak için de kullanmalıyız.

Nurdağı’nda Deprem Anma ve Eğitim Müzesi hayata geçiriyoruz. Bu düşüncede ilçenin tam girişinde yer ayırdık. Bu bölgeye giren her vatandaşımız için bilinçlendirmenin yanı sıra simülasyon ve zaman tüneli ile buluşturacağız.

"Hangi yapının az hasarlı, çok hasarlı veya sağlam olduğu anlaşılabilecek"

Böylelikle ziyaretçiler hangi yapının neden az hasarlı, çok hasarlı veya sapasağlam olduğunu anlayabilecek. Japonya bu örneğini daha önce hayata geçirdi. Biz de bu projenin bir benzerini hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Bu projede akademisyenlerimizden ve bilim insanlarımızdan bir isteğim var. Bu proje de sizlerin de destekleri bulunmalı. Sizin önerileriniz bizim için çok önemli” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)