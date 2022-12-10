Türkiye'de ilk kez uygulanan Çiftçi Kart desteği ile 33 bin 180 çiftçiye 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği vermeye başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşın derdine derman oluyor.

Fatma Şahin, son olarak "Çiftçi Kart" uygulaması ile çiftçileri sevindirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yeniliğe imza attı.

4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği

Çifti Kart uygulaması ile 33 bin 180 çiftçiye yüzde 100 hibeli olarak güncel bedeli 110 milyon lira olan, 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği sağlandı.

Çiftçi Kart ile başlayan uygulama kapsamında ilk mazot dağıtımını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı.

Fatma Şahin'den Gaziantepli çiftçilere mazot desteği VİDEO



"Türkiye'de bir ilk"

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediyenin şu an 33 bin çiftçisine böyle bir karar vermiş olması 110 milyonluk bir mali desteği bu işe ayırması, Türkiye’nin en büyük mazotla ilgili çalışmasını yapmış olması, Türkiye’de bir ilk.

Gaziantep buna öncülük ediyor. İnşallah bu çalışma tüm Anadolu’ya yayılacak güzel bir örnek olacağız. Şu an yüzde 100 hibe mazot desteğini veren ilk belediye biz olduk” şeklinde konuştu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm çiftçilere bu kartların dağıtıldığı da aktarıldı.

"Çiftçilerimizin giderlerini azaltıp üretimi artırmak tek gayemiz"

Fatma Şahin son olarak Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Fatma Şahin, "Türkiye’de bir ilk olan “Çiftçi Kart” uygulamasıyla, 33 bin 180 çiftçimize yüzde 100 hibeli olarak 4 milyon 46 bin 550 litre mazot desteği vermeye başladık. Çiftçilerimizin giderlerini azaltıp üretimi artırmak tek gayemiz. Hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar." dedi.