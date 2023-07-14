Fatma Şahin'den LGS'de tam puan alan öğrencilere altın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS’de birinci olan ve liderlik kürsüsünü rakipleriyle paylaşan 14 Gaziantepli öğrenciyi ziyaret etti. Şahin, LGS'de başarılı olup şehrin gururu olan öğrencilere tam altın hediye etti.

Gaziantep'te yaşayan ve LGS sınavında ter döken, bu sınav sonrasında da tam puan alan 14 öğrenciye Fatma Şahin'den sürpriz geldi.

Sınav sonuçlarının 23 Haziran 2023 tarihinde ilan edilmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 başarılı öğrenciyi evinde ziyaret etti.

Bu kapsamda da Fatma Şahin, Karataş Mahallesi’nde Kürüz ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Şahin, LGS’de 500 tam puan alarak şehri gururlandıran öğrenci Eylül Kürüz’ün sınav sürecindeki çalışma temposundan ve kariyer planına kadar birçok konuda sohbet edip bilgi aldı.

Şahin ayrıca, başarıları ile şehrin göğsünü kabartan öğrencilere tam altın verdi.

Öğrenciler ve ailelerle sohbet

Başkan Şahin’in bir sonraki adresi yine Karataş Mahallesi’nde ikamet eden LGS birincisi Kayra Yıldırım oldu. Şahin, Yıldırım ailesiyle yaptığı sohbette öğrencilerin bu başarısındaki en önemli desteğin aileden geldiğini söyledi.

Bir diğer LGS birincisi Selahattin Bayrak’ı ise 23 Nisan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Başkan Şahin, yoğun sınav temposunda ailelerin de en az öğrenciler kadar zorlu bir sürece dahil olduğunu ifade ederek, ebeveynlerin sınav sürecindeki sorumluluğunun da yüksek olduğunu hatırlattı.