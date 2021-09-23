Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde yurt sorunu yaşanmayacağını belirterek atılan adımları anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gündemde olan yurt meselesiyle ilgili konuştu.

Şahin, yurt sıkıntısı yaşayan gençler için gençlik kampları, gençlik merkezi ve butik bir oteli Gaziantep Valiliği'ne devrettiklerini duyurdu.

FATMA ŞAHİN ÖĞRENCİLERİ RAHATLATTI

Gaziantep'te yurt ve barınma sorunu yaşayan bir öğrenci kalmayacağını belirten Şahin, açıklamasında kendisinin de yaşadığı yurt sıkıntısını dile getirdi.

"YURDUN ÇIKMAMASINI EN İYİ BEN BİLİRİM"

Şahin, "Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim." diyerek, Gaziantep'in bu sorunu çözeceğini sözlerine ekleyerek şehirde üniversite okuyacak gençleri rahatlattı.

Fatma Şahin'den üniversiteyi kazanıp konaklayacak yeri olmayan öğrencilere destek

"BİRTAKIM YURT SORUNLARI OLDUĞUNU DUYDUK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Sevgili gençler;

Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, aydınlık geleceğimizsiniz. Şehrimize hoş geldiniz. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, genç dostu Gaziantep hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibarıyla üniversiteye başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin birtakım yurt sorunları olduğunu duyduk.

"VALİLİĞİMİZ ÜZERİNDEN İHTİYAÇLARI GİDERECEĞİZ"

Kendi aramızda yaptığımız çalışmada elimizdeki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliği'ne devrediyoruz. 500 yataklı kapasitemizi Gaziantep Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz.





"SİZ BİZİM EVLATLARIMIZSINIZ"

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda, İstanbul'a gittiğimde yurt çıkmadı. Yurdun çıkmamasının ne anlama geldiğini en iyi ben bilirim, siz bizim evlatlarımızsınız. Benim iki evladım var ama benim bir milyon bu şehirde evladım var. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz.

Bu hedefe ulaşırken eğitim şehri, bilim şehri Gaziantep'te yurda dair hiçbir sorunu kafanıza takmayın. Bu şehir bunu çözecek güçte ve kapasitededir. İnşallah bu yaptığımız çalışmayla birlikte yurt sorununu çözmüş oluruz."