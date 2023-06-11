Faturaların tamamen dijitale geçiş tarihi belli oldu! 2022 öncesinde 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura’ya geçişinde son tarihin 1 Temmuz olduğu duyurulurken öte yandan e-deftere geçiş tarihi 2024 olarak belirlendi.

ensonhaber.com

Türkiye'de dijital adımlar sürüyor.

Bu kapsmada yapılan çalışmalar devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde e-fatura döneminde süreçler hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamada değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı.

E-fatura geçiş tarihi 1 Temmuz

2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

"En çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri"

Teknolojinin gelişmesi ve pek çok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte e-fatura'nın hem daha pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten KolayBi' CEO'su Gökhan Boyana şu ifadeleri kullandı:

E-fatura, kullanımı her geçen gün daha geniş alana yayılan bir hizmet. Bizim de en çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri.

2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura’ya geçişinde son tarih 1 Temmuz oldu.