Fazıl Say'dan 12'nci kez kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 12.kez kaybetti. Ünlü piyanist Fazıl Say "Kemal Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ederim" dedi.

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Türkiye, kararını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya geldi ve yine kaybetti.

12’nci mağlubiyetini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa edeceği düşünülürken, kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı “Yola devam” mesajı verdi.

Bu gelişmenin ardından muhalifliği ile tanınan piyanist Fazıl Say’dan bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ederim"

Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür eden Say, şu ifadeleri kullandı: