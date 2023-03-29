Fazıl Say'dan Meral Akşener dönüşü

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Türkiye'de seçimlere 46 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak isimler belli oldu.

Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimi kazanmak için yarışacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde yaşanan krize ilk tepki gösteren isimlerden biri piyanist Fazıl Say oldu.

Meral Akşener'in masayı dağıtmasından sonra sosyal medya hesabından hakaret eden Say, "Sifonu çek. Gitsin." yazdı.

Meral Akşener'in masaya dönüp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesinin ardından paylaşımını silen Say, şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı. Aklın yolu bir, birlikten güç doğar, Meral Akşener döndü, iyi etti, biz de kaldırdık kızgınlıkla yazdıklarımızı. Takip ediyorum onu ve iyi buluyorum.