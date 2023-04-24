Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği marş beğenilmedi Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırladığı beste, dinleyenlerin büyük bir bölümü tarafından beğenilmedi. Marşın ısmarlama bir şekilde yapıldığı söylenirken, 100. Yıl ruhundan çok uzak olduğu görüşü hakim.

ensonhaber.com

Besteci ve piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bir marş besteledi.

'100. Yıl Marşı' adını verdiği eseri sosyal medya hesabından yayınlayan Say, sözlerin şair Ayten Mutlu'ya ait olduğunu söyledi.

Say eserini kamuoyuna duyururken yaptığı açıklamada “Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Bestelediği marş sınıfta kaldı

Ancak marşın yayınlanmasıyla birlikte eleştiriler de peş peşe gelmeye başladı.

Say'ın bestelediği marş, dinleyenlerin büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.

Sosyal medyada çok sayıda insan marşı 'basit' bulurken, bestenin Cumhuriyet'in 100. Yıl ruhuna uymadığı görüşü savunuldu.

Tepkiler peş peşe geldi

Marşla ilgili ilk tepki ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Fazıl Say’ın attığı tweeti alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bence olmamış...” yorumunda bulundu.

Say, Varank'ın ardından bu kez de müzik camiasının bilinen ismi Serhan Bali'nin tepkisini çekti.

Bali, bestenin ısmarlama olduğunu söyleyerek yapay bir iş ortaya çıktığını belirtti.

"Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış"

Bali ayrıca Marşta 'Türkiye' ve 'Cumhuriyet' sözcüklerinin geçmemesini de eleştirdi.

Bali, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelenmiş bir marşta bir kere bile “Türkiye”, “Cumhuriyet” sözcükleri geçmez mi? Şiir, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıldönümünü anlamlandırmaktan o kadar uzak ki. Beste de neticede ısmarlama olunca ortaya yapay bir iş çıkmış. Kusura bakılmasın…" dedi.

Komik kıyaslama

Öte yandan ısmarlama olarak nitelendirilen marş, sosyal medyada bazı muhalifler tarafından hükümetin yaptığı 23 Nisan klibiyle kıyaslandı.

"Ey Vatanım, Can Vatanım" ismiyle yayınlanan video kısa sürede büyük beğeni toplarken, Say'ın marşıyla yapılan karşılaştırma görenleri güldürdü.