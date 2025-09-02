FED faiz kararı: Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan FED faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor.

Piyasaların merakla beklediği eylül ayı FED faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı odak noktası haline geldi.

Dolar kurundan altına, borsalardan kripto paralara kadar birçok varlık sınıfı üzerinde etkili olacak eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını 17 Eylül 2025 Çarşamba günü TSİ 21.00'da açıklayacak.

Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısı, piyasalar için yön belirleyici olacak. Powell’ın açıklamalarında enflasyon beklentileri, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve olası faiz indirim takvimine ilişkin ipuçları aranacak.