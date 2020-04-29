Fed faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA KAYIPLAR ARTTI

Koronavirüs salgınının, ABD ve dünya genelinde büyük ekonomik ve insani zorluklara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin, ekonomik faaliyette keskin düşüşlere ve iş gücü piyasasında kayıpların artmasına neden olduğu ifade edildi.

ŞARTLAR CİDDİ ETKİLENDİ

Açıklamada, talepteki zayıflama ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyonu düşük seviyelerde tuttuğuna işaret edilerek, ekonomik faaliyetteki bozulmanın, finansal şartları ciddi etkilediği belirtildi.

SABİT TUTTU

Ayrıca krizin, kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratacağı, orta vadede ise ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturacağı vurgulandı. Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tutma kararı aldığı kaydedildi.

İSTİKRAR SAĞLANANA KADAR FAİZ ORANLARI BÖYLE OLACAK

Fed'in açıklamasında, ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefine ulaşma yoluna girdiğinden emin olana kadar faiz oranlarının bu aralıkta tutulmasının beklendiği ifade edildi. Komitenin, ekonomik görünüm ve halk sağlığına ilişkin gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceği, ekonomiyi desteklemek için uygun araçları kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

KOMİTE PİYASA KOŞULLARINI YAKINDAN İZLEYECEK

Öte yandan Fed'in, hanehalkları ve işletmelere kredi akışını desteklemek için hazine kağıtlarıyla konut ve ticari olmak üzere ipoteğe dayalı menkul kıymet alımını sürüdüreceği kaydedildi. Son olarak, büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo işlemlerine de devam edileceğinin belirtilerek, komitenin, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi.