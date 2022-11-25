Fenerbahçe stadının adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nun yeni adı ne?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, isim değişikliğiyle gündemde. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adının değişmesi talebinde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olduğu bilinen Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu isim değişikliğiyle konuşuldu. 1907 Fenerbahçe Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı sebebiyle stadın isminin değişilmesini talepte bulundu. Peki Fenerbahçe stadının adı değişti mi?

Fenerbahçe stadının yeni ismi ne oldu?

Yaşanan gelişmeler sonrası stadın yeni isminin ne olacağı araştırılmaya başlandı. Son olarak 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30'uncu Yıl Kutlaması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.

Söz konusu organizasyonda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun isminin Cumhuriyetin 100'üncü senesinde Atatürk Stadyumu olmasını istedi.

Talep sonrası Başkan Ali Koç, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."