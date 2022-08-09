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    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat

    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahürat

    Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesi Kadıköy'de bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretti. Bu anlar, sosyal medyadan da paylaşılınca tepki gördü.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:24
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    Dün Fenerbahçe, Süper Lig’e bu yıl yükselen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

    Sahada iyi bir oyun sergileyemeyen sarı-lacivertli takım, rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

    Bu karşılaşma öncesi, bir grup taraftar Kadıköy’de buluştu.

    Cumhurbaşkanı’na küfürlü tezahürat

    21.45’teki maç öncesi yemek yiyen taraftarlar, birden tezahürata başladı.

    Küfürlerin havada uçuştuğu o dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler koro halinde söylendi.

    Kadıköy sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür VİDEO

    Alkışlar havada uçuştu

    Alkol alıp Cumhurbaşkanı için “S..t.. ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

    Bu anlar sosyal medyadan hızla yayıldı.

    Çok sayıda kişi o taraftarlara tepki gösterdi.

    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a küfürlü tezahürat #1

    “Bunlar rakıyı fazla kaçırmış”

    Görüntüyü izleyen kullanıcılardan bazıları, “Bunu da ifade özgürlüğü diye savunacaklar, egosunu küfrederek doyuran acizler…”, “Söyleyecek sözü olmayan acizler ancak kendilerini bir böğürtüyle ifade eder”, “Bunlar saman ve rakıyı fazla kaçırmış”, “Milyonlarca misli iade ediyorum…” şeklinde yorumlarda bulundu.

    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a küfürlü tezahürat #2

    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a küfürlü tezahürat #3

    Fenerbahçeli taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a küfürlü tezahürat #4


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