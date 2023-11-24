Fenomen Reşit Bozdağ terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındı Para balyaları ile görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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DHA

Sosyal medya fenomenleri, Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor...

Haftalardır konuşulan Dilan-Engin Polat çiftinin yargıya taşınan kara para aklama ve yasa dışı bahis davası sıcaklığını korurken fenomenlerle ilgili her gün yeni bir olay ortaya çıkıyor.

Kısmet Olur yarışma programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan ile sevgilisi TikTok Fenomeni Reşit Bozdağ, yaşadıkları olaylı ilişkiyle gündemden düşmüyor.

Bu kez TikTok'ta Serbest Hoca diye bilinen Reşit Bozdağ, gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

PKK üyeliğinden gözaltına alındı

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi.

Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Sevgilisi uzaklaştırma kararı demişti

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu.

Betkayan, sevgilisinin gözaltına alınma nedeni olarak uzaklaştırma kararı olduğunu iddia etmişti.

Betkayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum." demişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)