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Haber Merkezi

1970'lerden beri sesi ve besteleriyle milyonların kalbini kazanan Arabest müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden usta sanatçı, Antalya'daki hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

üm çabalara rağmen kurtarılamayan Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu üzücü haber, müzik dünyasında büyük bir kayıp olarak hissedildi.

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreniyle ilgili detaylar açıklandı.

MESAM Başkanı Recep Ergül, cenaze töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

İlk tören 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de MESAM tarafından AKM'de gerçekleştirilecektir. Tayfur'un cenazesi, AKM'deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenleri ve dostları, son bir kez veda etmek için 4 Ocak Cumartesi saat 12.00'de AKM'de yapılacak törene davetlidir.

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