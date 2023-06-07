Ferhat Murat: Muhalefet zihniyetini değiştirmeli Siyasal iletişimci Ferhat Murat, muhalefetin zihniyet değişikliğine gitmediği için sürekli kaybettiğini söyledi.

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Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Gündem Özel programına konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat, muhalefetin toplumun genel beklentilerini anlayamadığı için sürekli kaybettiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"CHP'de öncelik seçimi kazanmak değil, koltuğu korumak"

CHP'de birinci öncelik seçimi kazanmak değildir, genel başkanlık koltuğunu muhafaza etmektir.



14 Mayıs'tan hemen birkaç gün sonra koltuğunu yanına alıp buradayım çıkışı yapması, aslında o koltuk mücadelesinin bir göstergesiydi.



Sözcü Faik Öztrak da her 2 seçmenden birinin oyunu aldık diyerek başarılı oldukları izlenimi verdi ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının devamına yönelik bir vurguydu.

"Muhalefet, zihniyeti değiştirmeli"

Gözden kaçan şu; muhalefette neye ihtiyaç var? İsimlerden çok zihniyetin değişmesine ihtiyaç var. Çünkü millet 14 ve 28 Mayıs'ta çok önemli mesajlar verdi. Dedi ki; milli duruşta, operasyonlarda, taviz vermeyeceksiniz, Mavi Vatan'ı tartışmaya açmayacaksınız, Libya'da ne işimiz var demeyeceksiniz...



Muhalefet bu mesajları almış görünüyor mu? Bana göre gözükmüyor. 14 ve 28 Mayıs'tan sonraki tablo bunu gösteriyor.

"CHP, zayıf notunu çamaşır suyuyla değiştiren öğrenci gibi"