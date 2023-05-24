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28 Mayıs öncesi siyaset arenasında hareketlilik yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı adayları seçime hazırlanırken, ittifaklar da son kez şekilleniyor.

Öyle ki ATA İttifakı'nın liderleri de fikir ayrılığına düşerek destek verecekleri isimleri açıkladı.

Sinan Oğan, ilkeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklanırken, Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaorğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

Bu durum ise tepkileri de beraberinde getirdi.

Özdağ'ın kısa süre önce Millet İttifakı hakkındaki eleştirileri ve Kılıçdaroğlu'na hakkındaki söylemleri bir kez daha gündem oldu.

Yaşananlar ise Ensonhaber'in bugünkü 'Gündem Özel' yayınında değerlendirildi.

İlker Koç'un sunumuyla YouTube'da abonelerin karşısında çıkan programın stüdyo konuğu araştırmacı yazar Sevda Türküsev oldu.

Koç ve Türküsev, canlı yayın bağlantısıyla Siyasal İletişimci Ferhat Murat'ı ağırladı.

Yayının tamamını izlemek için tıklayın

Murat, burada gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarında Sinan Oğan ile Ümit Özdağ arasındaki farkı şöyle anlattı:

Temel farklardan bir tanesi ilkeler üzerinden görüşme söz konusu, makam mevki söz konusu değil. Özdağ'a bakıyorsunuz CHP ile yaptığı toplantı öncesi tweet atıp İçişleri Bakanlığı ile ilgili vurgu yapıp, aslında Kemal Bey'den olası seçimi kazanırsa aldığına yönelik mesaj paylaştı. Birincisi en temel farkı da bu. Eğer kendinizi milliyetçi, vatansever olarak tanımlıyorsanız ülkenin bekası söz konusuysa geçmişte Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanırsa iç savaş başlar deyip, onun İçişleri Bakanlığı'nı ve Cumhurbaşkanı adaylığını destekliyorsanız, seçmenle ilgili de sizin itibar edinme ihtimaliniz çok düşüktür.



Oğan tarafından baktığımızda vatan mevki menfaat olmadan ülkenin bekasını ön plana koyup kendi ilkeleriyle de uyuşan bir ittifak olan Cumhur İttifakı'na destek vermesi bu noktada aynı ağırlıkta değerlendirebilecek durum değil. Seçmen de bunu böyle göz önünde bulunduruyor. Demek ki bir makam elde ettiğinde bizim oylarımızı ‘satışa çıkarabilir’, bir anlam bir algı ortaya konabilir seçmen tarafından.