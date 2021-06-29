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- Fethiye'de plajlar boş kaldı
Fethiye'de plajlar boş kaldı
Her yaz tatilci turistlerin akınına uğrayan Fethiye, bu yıl durgun bir sezon geçiriyor.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 12:28
- Güncelleme : 29.06.2021 - 12:46
Türkiye'deki vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle bazı ülkeler seyahat kısıtlamalarını sonlandırma kararı aldı.
İngiltere ise Türkiye'yi hala kırmızı listeden çıkarmadı.
Yaz sezonunun gelmesiyle bazı bölgelerde turizmde hareketlilik başlarken, geçtiğimiz yıllarda adım atılacak yer kalmayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki plajlar bu dönemde boş kaldı.
Sahildeki yürüyüş yolları ve kafeler de sessizliğe büründü.