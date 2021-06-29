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    Fethiye'de plajlar boş kaldı

    Her yaz tatilci turistlerin akınına uğrayan Fethiye, bu yıl durgun bir sezon geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:46
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    Fethiye'de plajlar boş kaldı

    Türkiye'deki vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle bazı ülkeler seyahat kısıtlamalarını sonlandırma kararı aldı.

    İngiltere ise Türkiye'yi hala kırmızı listeden çıkarmadı.

    Yaz sezonunun gelmesiyle bazı bölgelerde turizmde hareketlilik başlarken, geçtiğimiz yıllarda adım atılacak yer kalmayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki plajlar bu dönemde boş kaldı.

    Sahildeki yürüyüş yolları ve kafeler de sessizliğe büründü.

    Fethiye'de plajlar boş kaldı

    Fethiye de plajlar boş kaldı #1

    Fethiye de plajlar boş kaldı #2

    Fethiye de plajlar boş kaldı #3

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