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    Fethiye'de yangın seferberliği

    Fethiye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 03:22
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 03:29
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    Fethiye'de yangın seferberliği

    Muğla’nın Fethiye ilçesi, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

    Fethiye'de yangın seferberliği VİDEO

    FETHİYELİLER SEFERBER OLDU

    Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

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