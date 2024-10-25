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Haber Merkezi

Haince yaşayıp haine yaraşır gibi gömüldü...

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 20 Ekim’de öldü.

ÖRGÜT CENAZE TÖRENİ DÜZENLEDİ

Gülen'in ölümünün ardından örgüt üyeleri tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden terör örgütü üyeleri törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

CENAZEYE QR KODLU GİRİŞ YAPTILAR

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi, stadyuma siyah renkli lüks araç ile getirildi.

ABD POLİSİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası drone uçurmak yasaklandı.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Tüm bu süreç yaşanırken FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntılar da kameralara yansıdı.

CAMİ YOK, MUSALLA TAŞI YOK

Gülen için cami yerine bir stadyumda cenaze töreni yapılması ve musalla taşı yerine, alana konan bir masanın üstüne tabutun konulması dikkat çekti.

Ayrıca FETÖ elebaşının cenazesinde İncil'den bölümlerin de okunduğu görüldü.

NASIL BİLİRDİNİZ SORUSU SORULMADI

Örgüt üyelerinin katıldığı cenaze töreninde "Nasıl bilirdiniz?" sorusunun sorulmaması ise dikkat çekti.

Kılınan cenaze namazından sonra ise Fatiha da okunmadı.

TEKBİR YASAKLANDI

Öe yandan, FETÖ elebaşının ABD’deki cenaze töreninde tekbir getirmenin yasaklanması da başka bir ayrıntı oldu.

ÇİFTLİK EVİNE GÖMÜLDÜ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.