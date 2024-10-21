FETÖ elebaşı öldü: 20 milyon lira devletin kasasında kaldı

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın, ‘Terörden Arananlar Listesinde' yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik ihbarda bulunanlar için verdiği ödül tutarı yakın zamanda artırılmış ve Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltilmişti.

20 MİLYON TL KASADA KALDI

O listede yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından verilecek ödül, devletin kasasında kaldı.

LİSTEDEN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen'in, listeden kaldırılması bekleniyor.