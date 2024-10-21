FETÖ firarisi Nevşehir'de yakalandı
İHA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Nevşehir’de hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., çalışmalar kapsamında yakalandı.

ÜZERİNDEN BAŞKASINA AİT KİMLİK BELGESİ ÇIKTI

Şüpheli, saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı.

A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor