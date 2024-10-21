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FETÖ firarisi Nevşehir'de yakalandı

FETÖ firarisi Nevşehir'de yakalandı Ekiplerin FETÖ ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor! Yaşanan son gelişmede ise, ekiplerce saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalanan şüpheli A.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.