FETÖ jandarma yapılanması soruşturmasında 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 kişi için gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

44 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 44 şüpheli hakkında Ankara merkezli 26 ilde gözaltı kararı verildi.

25'İ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.