FETÖ sanığına 15 yıl hapis istemi

Yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlarıyla yargılanan FETÖ sanığı için 15 yıla kadar hapis istendi.

Ülke huzurunu bozanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla ülke içinde ve dışarıda olan zanlılar kıskıvrak paketleniyor.

Bunun yanı sıra FETÖ sanıklarının yargılanma süreçleri de devam ediyor.

Duruşma görüldü

Sanık Gürbüz Sevilay "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlarıyla yargılandığı dava, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sevilay, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir ilden tutuksuz sanık olarak video konferans yöntemi ile katıldı.

2 suçtan yargılanıyor

Mahkeme heyeti başkanı, mahkeme salonunda önceki duruşmada alınan ara karar nedeniyle dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Mütalaada, Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Sevilay'ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı belirtildi.

FETÖ irtibatı tespit edildi

Mütalada, Sevilay'ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı ifade edilirken sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis talebi

Gürbüz Sevilay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma ertelendi

İHA'nın haberine göre, duruşma, Sevilay ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi nedeniyle 17 Ocak 2023'e ertelendi.