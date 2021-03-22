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FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında bir mahrem imam ve bir astsubayın bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.