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    FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada aralarında bir mahrem imam ve bir astsubayın bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:52
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    FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ‘Semih’ kod adlı örgüt üyesi Necati U.'da bulunan materyallerden yola çıkılarak 10 şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi.

    ANKESÖRLÜ TELEFON VE BÜFE TELEFONLARINDAN ARANDIKLARI BELİRLENDİ

    Bursa'daki bazı ankesörlü telefon hatları ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen biri mahrem imam, biri astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si askeri okullara yerleştirilmesi planlanan toplam 10 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, Bursa ve İstanbul'da operasyon başlattı.

    FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı #1

    FETÖ soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı #2

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