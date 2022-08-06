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    FETÖ'cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu

    FETÖ'cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu

    FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra yurtdışına kaçan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, resmen ABD vatandaşı oldu
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 21:43
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    2016’da hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu.

    Kalkışmanın ardından bir kısım FETÖ’cü yurtdışına kaçtı.

    Deniz Kuvvetleri’ne 90’larda yerleşmiş ve "ihanet albümü" denilen 1997 Deniz Harp Akademisi albümünde yer alan 10 FETÖ’cüden üçü firari durumda.

    ABD vatandaşı oldu

    O firari FETÖ’cülerden biri olan Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, 2 Ağustos’ta ABD vatandaşı oldu.

    Sosyal medya hesabında "Hayatımda yeni bir devre... Artık yeni bir bayrağım var" şeklinde mesaj paylaşan ve ABD bayraklı fotoğrafını yayınlayan Koç, sosyal medyada alay konusu oldu.

    "O artık resmen Amerikan malı"

    "O artık resmen Amerikan malı oldu" diyen vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasının bir üyesi olan Koç'la dalga geçti.

    FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor

    ABD’de yaşayan Mustafa Koç, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor.

    FETÖ cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu #1

    O 10 FETÖ’cüden 7’si tutuklu durumda

    1997 Deniz Harp Akademisi albümünde yer alan diğer 3 FETÖ’cü ise firari durumda yurt dışında bulunuyor:

    Deniz Kuvvetleri Plan Prensiplere Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı. Darbe başarılı olsaydı Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı.

    FETÖ cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu #2

    Kuzey Deniz Saha Komutanı Harekât Başkanı Deniz Kurmay Albay Nejat Polat

    FETÖ cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu #3

    Emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç

    FETÖ cü Albay, Amerikan vatandaşı oldu #4


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