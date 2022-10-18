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    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı

    FETÖ'nün evlatlığı basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:17
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    Türkiye'deki hain darbe girişiminden sonra alçak FETÖ'cülerin iki önemli kaçış noktası dikkat çekti.

    Biri elebaşı Fetullah Gülen'in malikanede yaşadığı ABD, diğeri ise Türkiye'yi her fırsatta provokasyonları ile kışkırtan Yunanistan...

    Hain terör mensupları, bu iki ülkeyi adeta üs olarak kullanıyor.

    Bu hainler arasından bazıları ise Türkiye'ye karşı her organizasyon içerisinde yer almaları bakımından dikkat çekiyor.

    Onlardan biri de ABD Basketbol Ligi NBA'de oynayan Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter.

    Yunanistan'dan paylaşım yaptı

    Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.

    Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.

    Kalp emojili Yunanistan bayrağı paylaşımı

    Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

    İngilizce "Merhaba Yunanistan" notu düştüğü fotoğraflara Kanter, kalp ve Yunanistan bayrağı emojisi de ekledi.

    FETÖ cü Enes Kanter in Yunanistan paylaşımı #1

    FETÖ cü Enes Kanter in Yunanistan paylaşımı #2


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